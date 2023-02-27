Sri Lanka hükümetinin ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yerel seçimleri finanse edemeyeceğini açıklamasının ardından Ulusal Halkın Gücü Partisine mensup binlerce kişi başkent Colombo'da protesto düzenledi.

Başkanlık binasının yanı sıra bazı önemli kamu binalarının olduğu alana yürümeye çalışan göstericilere polis müdahale etti.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, çıkan arbedede 15 kişi yaralandı.

Maliye Bakanlığı 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, siyasi partilerin aday göstermesine rağmen, 9 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yeterli ödenek ayıramayacağını bildirmişti.

Kararın ardından da Seçim Kurulu yerel seçimlerin süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da halk, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını 2022 Mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, güvenlik güçlerine protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz 2022'de başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz 2022'de Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz 2022'de Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken 2021'de vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcu temerrüde düşmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.