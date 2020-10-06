Ekipler, maskesiz dışarı çıkma yasağı bulunan ilçede toplu taşıma ve özel araçlarda denetim yaparak, maske takmayanlara uyarıda bulundu.

Vatandaşlara araç içinde yolculuk kuralları ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

Polisler ekip araçlarından, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde anons yaptı.