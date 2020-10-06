Haber Giriş: Kaynak: AA
Bünyan'da polisten maske denetimi
[Fotoğraf: AA]
Maskesiz dışarı çıkma yasağı bulunan Kayseri'nin Bünyan ilçesinde polis ekipleri denetim yaptı.
Ekipler, maskesiz dışarı çıkma yasağı bulunan ilçede toplu taşıma ve özel araçlarda denetim yaparak, maske takmayanlara uyarıda bulundu.
Vatandaşlara araç içinde yolculuk kuralları ve alınması gereken önlemler anlatıldı.
Polisler ekip araçlarından, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde anons yaptı.
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