Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün basın ve kültür yapılanması içinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.