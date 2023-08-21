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Güncel
İHA 21.08.2023 21:49

Bulduğu taşı meteor sandı, milyoner gibi davrandılar

Tokat’ta bir oduncunun bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden oldu. Taşın sıradan bir taş olduğunun anlaşılmasıyla vatandaşın gördüğü ilgi bir anda kayboldu.

Bulduğu taşı meteor sandı, milyoner gibi davrandılar
[Fotograf: İHA]

Tokat merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu. Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say, taşın meteor olabileceğini düşündü.

Taşı evine getiren Say, geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderdi. Yaşananlar Say’ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu.

Bulduğu taşı meteor sandı, milyoner gibi davrandılar

Say, herkes tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı, ziyaretçileri çoğaldı. Zengin olmadan zenginmiş gibi itibar görmeye başlayan Ergin Say, bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile aldı.

Ergin Say ve çevresindekiler analiz sonucunun gelmesiyle hüsrana uğradı. Üniversiteden gelen sonuca göre taşın değersiz, normal bir taş olduğu anlaşıldı.

"Zengin olma duygusu çok güzeldi"

Taşı tarlada bulduğunu anlatan Ergin Say, "Bu taşa tahlil yaptırmıştık, sonucu da geldi. Gelen raporda meteor taşı olmadığı belirtiliyor. Taş 61 kilo, yüzeyi oldukça sert bir yapıda, vurduğumuzda kıvılcım çıkıyor. Şu anda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım, herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor, insanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden araba, ev, düğün gibi işler için para isteyen çok oldu, herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu, ünlü bir giyim firması 3 milyon lira para verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim" dedi.

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