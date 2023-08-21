Az Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.08.2023 17:35

Muş'ta berivanların süt sağım mesaisi sürüyor

Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havada her gün yaklaşık 3 kilometre yol katederek hayvanlarını sağıyor.

Muş'ta berivanların süt sağım mesaisi sürüyor

Konakdüzü köyünde, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan berivanlar, ev işlerinin ardından kova ve bidonlarla koyun ve keçilerin bulunduğu alana kadar yürüyor.

Günde iki kez hayvanlarını sağan berivanlar, sütten yaptıkları yoğurt, peynir ve tereyağıyla hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Berivanlardan Yıldız Baydan, sabahın ilk ışıklarıyla koyunları sağmak için zorlu mesaiye başladıklarını söyledi.

Sıcak havadan dolayı zorlandıklarını dile getiren Baydan, "Sabah ve akşam buraya geliyoruz. Elde ettiğimiz sütten yoğurt, peynir ve tereyağı yapıyoruz. Hem kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de satışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Besici Yahya Demir de yaz aylarında hayvanları yüksek ve serin yaylalara götürdüklerini belirterek, "Her yıl mayıs ayında hayvanlarımızı yaylaya çıkarıyoruz. Ovada buğday, arpa ve ot hasadı yapıldıktan sonra meralar açıldı. Biz de hayvanlarımızı yayladan getirdik. Hava çok sıcak. Hayvancılık tek geçim kaynağımız. Berivanlar, günde 2 kere hayvanların bulunduğu yere gelerek koyunları sağıyorlar." diye konuştu.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Mardin'de otomobil taş bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
ABD’nin Minsk Büyükelçiliği: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
18:02
Yeni nesil yatırım aracı kitle fonlama sistemi büyüyor
17:40
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar sürüyor
17:38
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçiliyor
17:36
İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire ömür boyu hapse mahkum edildi
17:16
Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor
FOTO FOKUS
Erzurum'da yolcu otobüsünde yangın
Erzurum'da yolcu otobüsünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ