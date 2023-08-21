Muş'ta berivanların süt sağım mesaisi sürüyor

Konakdüzü köyünde, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan berivanlar, ev işlerinin ardından kova ve bidonlarla koyun ve keçilerin bulunduğu alana kadar yürüyor.

Günde iki kez hayvanlarını sağan berivanlar, sütten yaptıkları yoğurt, peynir ve tereyağıyla hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Berivanlardan Yıldız Baydan, sabahın ilk ışıklarıyla koyunları sağmak için zorlu mesaiye başladıklarını söyledi.

Sıcak havadan dolayı zorlandıklarını dile getiren Baydan, "Sabah ve akşam buraya geliyoruz. Elde ettiğimiz sütten yoğurt, peynir ve tereyağı yapıyoruz. Hem kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de satışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Besici Yahya Demir de yaz aylarında hayvanları yüksek ve serin yaylalara götürdüklerini belirterek, "Her yıl mayıs ayında hayvanlarımızı yaylaya çıkarıyoruz. Ovada buğday, arpa ve ot hasadı yapıldıktan sonra meralar açıldı. Biz de hayvanlarımızı yayladan getirdik. Hava çok sıcak. Hayvancılık tek geçim kaynağımız. Berivanlar, günde 2 kere hayvanların bulunduğu yere gelerek koyunları sağıyorlar." diye konuştu.