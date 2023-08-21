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Güncel
AA 21.08.2023 17:48

Malatya'da 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Malatya'da hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Malatya'da 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından aranan ve toplam 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T'yi (36) operasyonla yakaladı.

Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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