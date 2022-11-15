Afyonkarahisar Valiliği'nde görevli Kadir Görgülü, geçen hafta cuma günü bir banka şubesindeki ATM'ye işlem yapmak için geldiği sırada, para haznesinin kapağının açık olduğunu fark etti.

Orada bulunan parayı alan Kadir Görgülü, bunu hemen banka şubesinin müdür yardımcısına teslim etti. 6 bin 600 TL'yi unutan sahibi de kısa süre sonra bankaya gelerek parasını aldı.

''Benim bu ikinci sefer para buluşum''

Parayı gördüğünde biraz heyecanlandığını söyleyen Kadir Görgülü, ''Aldım parayı, kendi işlememi bıraktım. İçeri girdim parayı teslim ettiğimde paranın sahibi geldi, müdür yardımcısı da beni tebrik etti, teşekkür ettiler. O arada paranın sahibi de teşekkür etti. Mutlu oldum, duygulandım gerçekten. Benim bu ikinci sefer para buluşum. Valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu tarafından 2011'de valilikte çalışıyordum, Hanönü Caddesi'nde 65 bin lira buldum. Onun döneminde de aynı dönemin İl Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli'ye bizzat kendisine teslim ettim. Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu beni o zaman ödüllendirdi'' dedi.