Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyeleri, geçen günlerde etkili olan kar yağışıyla zirvesi beyaza bürünen dağda sezonun ilk kayağını yapmak için etkinlik düzenledi.

Motosikletleriyle karla kaplı zorlu yolları aşan motosiklet tutkunları, bir saatlik seyahatle yaklaşık 3 bin 300 rakımdaki zirveye ulaştı.

Burada motosikletleriyle kar üzerinde gezinti yapan grup üyeleri, daha sonra kayak takımlarını giyip sezonun ilk kayağını yaptı.

Grup üyesi kayak antrenörü Cansel Atila, yüksek kesimlere mevsimin ilk karının yağması üzerine arkadaşlarıyla kayak organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Ergan Dağı'nın yaklaşık 3 bin 300 rakıma sahip olduğunu ifade eden Atila, şöyle konuştu:

"Burada çok ciddi kar var. Dağın zirvesinde karı görünce 'arkadaşlarla birlikte zirveye çıkarak sezonun ilk kayağını yapalım' dedik. Buraya gelmenin sıkıntılı olacağını düşündüğümüzden off-road motorlarımızla geldik. Tabii çok ciddi kar vardı. Buraya çıkmak için çok uğraştık. Kayağımızı yaptık, çok zevkliydi. Sezonda herkesi kayak merkezine bekliyoruz."

Motosiklet tutkunu Miraç Ay ise zorlu bir yolculukla zirveye ulaştıklarını aktararak, "Daha önce de çok yüksek rakımlı göllere gitmiştik. Burada kayak yaparak bir ilki gerçekleştirdik" diye konuştu.