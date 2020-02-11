Siverek Belediyesi ve Umutlu Yaşam Derneği (Umut-Der) iş birliğiyle kırsal mahalle okullarındaki kütüphanelerin kitap ihtiyacını karşılanmasının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilmesi amacıyla "kitap ve oyuncak kumbaraları" kuruldu.

"Geleceğe umut ol" sloganıyla başlatılan projenin ilk gününde Hürriyet Caddesindeki Lezgo Park'ta kurulan kumbarada çok sayıda çeşitli kitap ve oyuncak toplandı.

Vatandaşların da desteğiyle toplanacak kitapların öğrencilerin seviyelerine göre sınıflandırıldıktan sonra kitap ihtiyacı olan kütüphanelere, oyuncaklar ise yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek.

Umut-Der Başkanı Cumali Karavar, devamlılığı olan bir projeye imza atmak istediklerini belirterek, "Süregelen yani düşündüğümüz ve hayal ederek kurduğumuz bir projedir. Aslında sivil toplum kuruluşları olarak sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Bizlerde aracı görevini görecek bir sistem oluşturmaya çalıştık. Sürekli yerinde kalacak bir kumbara sistemi kurduk. Vatandaşlar yoldan geçtiği zaman okuduğu bir kitabını kitabı olmayan bir kardeşine gönderebileceği bir proje ama bunu hayatta tutmak ayrıca yoğunluğu arttırmak üzere de milli eğitim müdürlüğüyle proje kapsamında her ay şehir merkezindeki bir okulumuzun topladığı kitapları burada biriktirip kırsal mahallelerimizde eksik olan okullarımızdaki kütüphanelere aktarmayı planlıyoruz." dedi.

Daha önce okuduğu kitaplarını kumbaraya attığını söyleyen 8. Sınıf öğrencisi Berfin Demirbaş, roman ve bilgilendirici kitap getirdiğini belirtti.

7. sınıf öğrencisi Helin Kubat ise, "Bugün kitap ihtiyacı olan arkadaşlarımıza kitaplar getirdik. Duyduk ki onların kitaba ihtiyacı varmış. Okuyamayan arkadaşlarımızın geri kalacağını düşündük. Bizde neslimiz gelişsin diye kitaplar getirdik. Çocuk ve bilgilendirici olan kitaplar getirdim. Okuduğum ve çok beğendiğim kitapları onlara vermek istedim çünkü ben okuyup beğendiysem onların da bu kitapları okumaya hakkı var. Eksik kalmasınlar istedim." diye konuştu.

Düzenlenen programa Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.