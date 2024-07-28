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Güncel
DHA 28.07.2024 15:56

Bozcaada Belediyesi’ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza

Çanakkale’nin Bozcaada ilçe belediyesine, atık sularını denize deşarj ederek çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 161 bin TL ceza uygulandı.

Bozcaada Belediyesi’ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin TL ceza

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada’da belediyenin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj ettiği tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Çalışmalar sonucunda atık su deşarjı durduruldu. Bozcaada Belediyesi'ne ise çevre kirliliğine neden olması nedeniyle 1 milyon 161 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır` denildi.

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