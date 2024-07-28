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Güncel
AA 28.07.2024 14:45

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Konyaaltı'nda bir kişi, kendisi denizdeyken cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin lira isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmayı gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplere neşter ve küçük kamp baltasıyla direnen 5 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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