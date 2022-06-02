Burdur'da varlığı bilinen ve geçen yıl bir çiftçiye ait fotokapana takılan bozayı Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne ait fotokapana Burdur'un Bucak ilçesinde bozayı yakalandı.

Bölgede varlığı bilinen ve en son geçen yıl bir çiftçiye ait fotokapanda görülen bozayı ikinci kez görüldü.

Görüntülerde bozayının fotokapan önünden geçişi yer aldı.