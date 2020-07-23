Haber Giriş: Kaynak: AA
Boyabat'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Rıza Karaş’ın kullandığı 34 EU 4339 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Huriye Tetkin’e çarptı.
Kazada yaralanan Tetkin, sağlık ekiplerince 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ise emniyet ekiplerince emniyete götürüldü.
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