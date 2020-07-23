Vali Memiş, kentte yapımı süren Erzurum Kamp Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Memiş, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, önemli bir spor kenti olan Erzurum'un sporun her alanında başarılı olduğunu vurgulayarak "Erzurum olarak yaz ve kış sporlarında Türkiye’nin bir numarası olmak istiyoruz." dedi.

Federasyonlara bağlı tüm sporcuların bu kamp eğitim merkezinde kalabileceğini anlatan Memiş, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’e yükseldi. Türkiye’nin en iyi yüksek irtifa kamp merkezi Erzurum’da. Ayrıca rakımı Avrupa’da 2000 metrenin üzerinde tek olan olimpik havuzumuz var. Birçok Avrupa ülkesinin bu nedenle ilk tercihi ilimiz oluyor. Çok güzel tesislerimiz var. Bu tesisleri sporcularla gençlerle dolduracağız. Erzurumspor Süper Lig’e nasıl yükseldiyse diğer branşlarda da Türkiye, Avrupa hatta olimpiyatlara şampiyon sporcular yetiştireceğiz." diye konuştu.

Memiş, Dünya Curling Şampiyonası'nın, aralık ayında Erzurum’da düzenleneceğini belirterek "En az 300 sporcu ilimize gelerek iki hafta boyunca kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonun ilimizde düzenlemesinde emeği geçenlere ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okay Memiş, kamp eğitim merkezinin kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye’nin en büyük sporcu kamp eğitim merkezlerinden biri olacak tesis, yaklaşık 22 milyon liraya mal olacak.

200 yatak kapasiteli merkez, konferans, fitness, antrenör ve toplantı salonlarının yan ısıra yemekhane, çamaşırhane ve mutfağıyla konuklarına hizmet verecek.