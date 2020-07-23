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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 gram esrar, kullanıma hazır 2 enjektör ele geçirildi. S.Y, H.S.Y, M.Ü, B.Ç, S.H, M.A, S.B, S.Y. ve F.C. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, S.B, S.Y. ve F.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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