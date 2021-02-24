Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Boyabat ilçesinde toplu taşıma araçları yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, okullarda yüz yüze eğitimin kademeli olarak başladığını anımsattı.
İlerleyen günlerde öğrencilerin toplu taşıma araçlarını daha yoğun kullanacaklarını vurgulayan Çetin, "Belediyemiz bize Covid-19'la mücadelede bize çok destek oluyor. Şoförler cemiyetimiz de aynı şekilde bu mücadelede hep yanımızda oldu, mücadelemize büyük katkılarda bulundu. İnşallah birlik ve beraberlik içinde kurallara uyarak hastalığı tamamen bitirmeye çalışıyoruz. Tüm taksici ve servis minibüsleri esnaf arkadaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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