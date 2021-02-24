Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen programda, yeni lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Aşçıları tebrik eden TSO Başkanı Necdet Takva, kentin gastronomi alanında ön plana çıkması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Van'a özgü 15 ürünün "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alması için çalışma yürüttüklerini anlatan Takva, yöresel ürünlerin turizme katkısının yadsınamaz olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada olduğunu gibi Türkiye'de de yöresel mutfakların büyük ilgi gördüğünü belirten Takva, şunları kaydetti:

"Yöresel ürünlerimizin ön plana çıkması için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda aşçılarımızın büyük desteğini alıyoruz. Yöresel yemeklerimizi bilinir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmaların kentimize, bölgemize ve ülkemize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu amaçla bir fuar düzenleyerek farkındalık yaratmayı planlıyoruz. Van mutfağı ya da gastronomi adıyla bir başvuru yaptık. Fakat salgın nedeniyle planımızı erteledik. İlkini bu yıl yapmayı planlıyoruz."

Van'ın yöresel ürünlerini fuarda görücüye çıkaracaklarını aktaran Takva, bu sayede, kentin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu herkese göstereceklerini ifade etti.

Takva, daha sonra hazırlanan kavutlu içli köfte, otlu peynirli börek, otlu peynir biber dolması, kavutlu humus, otlu ve kavutlu cheesecake, kavutlu tramisu ve diğer lezzetler hakkında bilgi aldı.