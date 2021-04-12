Borsa İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla sosyal medya tuzaklarına dikkat çekildi.

Paylaşımda, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" ifadelerine yer verildi.

Yatırımın profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk olduğu vurgulandı.

"Sosyal medyada bir fenomenin yorumları okunurken, aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğinin akıldan çıkarılmamalı" denildi.