Haftanın ilk çalışma günü olması nedeniyle tarihi alışveriş mekanlarındaki insan yoğunluğunun daha da arttığı görüldü.

Bu gece ilk sahura kalkacak vatandaşlar özellikle kuruyemiş ve kahvecilerin önünde kuyruklar oluşturdu. Özellikle iftariyeliklere ve hurmalara ilgi gösteren vatandaşların oluşturduğu hareketlilik esnafı da memnun etti.

Öte yandan Marmaray ve deniz yolunu kullanarak Tarihi Yarımada'ya gelenlerin, kısıtlama saatine kadar alışverişlerini tamamlamaya çalıştıkları dikkati çekti.