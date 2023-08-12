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Güncel
AA 12.08.2023 15:58

Bolu'da yaralı bulunan şah kartalı tedavi edilerek doğaya salındı

Bolu'da ormancıların yaralı bulduğu şah kartalı, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'da yaralı bulunan şah kartalı tedavi edilerek doğaya salındı

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince 2 gün önce ormanlık alanda bulunan yaralı şah kartalı, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İlk muayene ve tetkikleri yapılan şah kartalı, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü gözetiminde özel bir veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan şah kartalı, ekipler tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Adem Turan, şah kartallarının soyu azaldığı için koruma altına alındığını söyledi.

Şah kartallarının, yaralı ya da düşkün halde bulunmaları durumunda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, "Böyle bir durumda herhangi bir insan müdahalesi yapılmaması çok önemli. Köpek gibi avcı olan hayvanlardan uzak, sessiz bir ortama alınarak uzmanların gelmesi beklenmelidir. Özellikle üreme sezonunda onlara rahatsızlık verecek şekilde doğa yürüyüşü, piknik gibi faaliyetler ile yuvalarına rahatsızlık verecek şekilde ormancılık uygulamalarından kaçınmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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