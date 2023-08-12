Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.08.2023 15:33

Pakistan'da Senatör Anvarul Hak Kakar, geçici hükümetin başbakanı olarak atandı

Pakistan’da Belucistan Halk Partisinden Senatör Anvarul Hak Kakar, ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı olarak atandı.

Pakistan'da Senatör Anvarul Hak Kakar, geçici hükümetin başbakanı olarak atandı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif ile ana muhalefet lideri Raja Riaz arasında geçici hükümetin başbakanının kim olacağıyla ilgili görüşmelerden sonuç çıktı.

Buna göre, Belucistan Halk Partisinden Senatör Anvarul Hak Kakar, ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı olarak atandı.

Şerif ile Riaz, aldıkları kararı imzalaması için Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye gönderdi.

Yarın yemin etmesi bekleniyor

Alvi, Kakar'ın geçici hükümetin başbakanı olarak atanmasına ilişkin kararı imzaladı.

Kakar'ın yarın yemin ederek görevine resmi olarak başlaması bekleniyor.

Söz konusu gelişme, Alvi’nin 12 Ağustos’a kadar geçici hükümetin başbakanının belirlenmesine yönelik tavsiyesinin ardından yaşandı.

2018’de senatör olan Kakar, Belucistan Halk Partisi üyesi. Geçici hükümetin başbakanı olan Anvarul Hak Kakar, Peştun kökenli Kakar kabilesine mensup.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, 9 Ağustos'ta Başbakan Şahbaz Şerif'in bu yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesi Ulusal Meclisin feshedilmesi talebini onaylamış ve parlamento feshedilmişti.

Son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclisteki seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Şırnak Valisi Bilgin, veda ziyaretlerinde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Kuruçeşme'de tarihi bir bina çöktü
15:48
Atıl durumdaki ofislere konut ruhsatı imkanı
15:44
3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu
15:32
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu
14:59
Eskişehir’de uyuşturucu imal edilen eve baskın : 1 gözaltı
15:27
Saraybosna Film Festivali 29'uncu kez kapılarını açtı
Melen Çayı'nın zorlu rafting parkurları adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
Melen Çayı'nın zorlu rafting parkurları adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
Saraybosna Film Festivali 29'uncu kez kapılarını açtı
Saraybosna Film Festivali 29'uncu kez kapılarını açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ