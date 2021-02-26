Kentin yüksek kesimlerinde, zorlu kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dedeler köyüne 400 kilogram besi yemi, 400 kilogram mısır ve 4 bin 200 kilogram yulaf saman olmak 5 ton yem getirdi.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğu bölgede köylülerin de yardımıyla yemleri doğaya bıraktı.