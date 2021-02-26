Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde M.G. yönetimindeki 41YK 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri M.G. ile F.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.