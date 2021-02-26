Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bulunan Yüreğir Vergi Dairesi çevresinde şüpheli kişilerin yasal olmayan şekilde otopark ücreti istediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri, belirtilen bölgede araçlarını otoparka park etti.

Daha sonra vatandaş gibi davranarak vergi dairesine giden sivil polis, çıkışta kendisinden 5 lira otopark ücreti isteyen A.A. ve birlikte çalıştığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Akıncılar Polis Merkezine götürülen iki zanlı, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.