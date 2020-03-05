Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde Ankara istikametine giden bir otomobilin şüphe üzerine durdurulduğu kaydedildi.

Araç içinde yapılan aramada, çoğunun Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, otomobilde bulunan M.Ş'nin (40) ise gözaltına alındığı ifade edildi.