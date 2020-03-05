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Amasya'da iki otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Taşova ilçesinde, Recep Kayım (42) idaresindeki 05 T 3508 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde Uğur Yorulmaz (22) yönetimindeki 05 AAJ 317 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Taşova ilçesiSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 11:07
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