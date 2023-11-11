Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.11.2023 16:10

Bolu'da orman yangınında zarar gören alana 5 bin fidan dikildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında hasar gören ormanlık alanda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bolu'da orman yangınında zarar gören alana 5 bin fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde 17 Ağustos'taki yangından etkilenen alanın yeniden yeşertilmesi için fidan dikildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında cumhuriyete nefes olmak adına ağaç dikim etkinliğinde buluştuklarını söyledi.

İklim değişiklikleri sonucu dünyada insan hayatını olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıldığını anlatan Kılıç, "Fidan dikimi, ormanlarımız için çok önemli. Ekolojik dengenin sağlanması anlamında ağaçların yaşatılması gerekiyor. Ormanlarımızı fidan dikimleriyle daha da çoğaltmamız gerekiyor" dedi.

Kılıç, Orman Genel Müdürlüğünün de bu alanda çok güzel faaliyetler yürüttüğünü, ormanları muhafaza etmek ve yangınlardan korumak için daha çok mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 17 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören alana 5 bin fidan dikildi.

Etkinlikler kapsamında kent genelinde 50 bin fidanın toprakla buluşturulacağı öğrenildi.

Etkinliğe MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mengen ilçesinde de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Kampüsü ve etrafına 1000 fidan dikildi.

Etkinliğe Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ilçe protokolü, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Erzincan'da bir takside 5 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Bakan Yerlikaya: Biraz daha işimiz var, hepsini adalete teslim edeceğiz
16:49
RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası ile gurur duyuyorum
16:47
Afyonkarahisar'da 27 ton sahte barkodlu gübre ele geçirildi
16:44
Borrell: İsrail hükümetini, Yahudi karşıtı olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı
16:41
Numan Kurtulmuş: Yeni bir dünya sisteminin kurulması kaçınılmaz
16:34
Bakan Özhaseki'den bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesi
Güz renklerine bürünen Salördek ormanları turizme katkı sağlıyor
Güz renklerine bürünen Salördek ormanları turizme katkı sağlıyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ