Bolu'da meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Muhsin B. idaresindeki kamyonet ile ehliyetsiz M.C.Ü'nün (17) kullandığı otomobil, Bolu merkez Aşağısoku Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan yarı römorka çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.M.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anında otomobilde olduğu iddia edilen bir kişinin ambulans olay yerine geldiği sırada bölgeden kaçtığı öne sürüldü.

Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada ise Ahmet Ö. idaresindeki otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Sarayköy mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.