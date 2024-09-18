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Güncel
AA 18.09.2024 11:10

Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri kapalı kasa kamyonetle Marmaris'e düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Gökova Kavşağı'nda durdurulan araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 5 organizatör ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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