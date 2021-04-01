Kentte sert geçen kış mevsimi boyunca yaban hayvanları da unutulmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, 3 aylık sürede, Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen yaban hayatı geliştirme sahalarına, saman, yonca, yulaf, mısır küspesi, tane mısır, besi yemi ve pazar atığından oluşan 35 ton 600 kilogram yem bırakıldı.