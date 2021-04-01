Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğrenciler, Batman Fen Lisesi bahçesine fidan dikti.

Kurtaran, okul bahçelerine fıstık fidelerini dikeceklerini belirterek, "Fen Lisesi bahçesine 100 kadar fideyi diktik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de okullarımızın bahçelerinde müsait olan yerlere de diğer ağaçlarımızla birlikte fıstık fidanlarını da dikeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Fıstıkçılar Birliği Başkanı Hifzullah Aktaş ve öğrenciler katıldı.