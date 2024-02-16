Bolu'da forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden Şaban İ. yönetimindeki otomobil, Doğancı köyü mevkisinde Afganistan uyruklu Barakatullah H'nin kullandığı forklifte çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki Taner B, Ramazan Y. ve Erkan İ. yaralandı. Araçta sıkışan Taner B. itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılardan bazılarına ambulanslar ulaşana kadar yol üzerinde müdahale edildi. Bir sağlık personeli, üşüyen yaralının üzerini montuyla örttü.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Taner B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan forklift sürücüsünün ifadesi alındı.