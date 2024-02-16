Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.02.2024 13:13

Bolu'da forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu'da forklifte çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Bolu'da forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden Şaban İ. yönetimindeki otomobil, Doğancı köyü mevkisinde Afganistan uyruklu Barakatullah H'nin kullandığı forklifte çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki Taner B, Ramazan Y. ve Erkan İ. yaralandı. Araçta sıkışan Taner B. itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılardan bazılarına ambulanslar ulaşana kadar yol üzerinde müdahale edildi. Bir sağlık personeli, üşüyen yaralının üzerini montuyla örttü.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Taner B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan forklift sürücüsünün ifadesi alındı.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:22
ABD'de idam sırası bekleyen mahkum "nitrojenle infaza" karşı dava açtı
13:17
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:18
Boğazlardan gemi geçişleri arttı
13:12
İklim değişikliği ve kuraklık, ayçiçeği üretimini etkiledi
13:10
Konya’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hastanelik oldu
13:17
Arnavutköy'de fabrika yangını
Sakin şehir Köyceğiz, kano ve kürek takımlarının tercihi oldu
Sakin şehir Köyceğiz, kano ve kürek takımlarının tercihi oldu
FOTO FOKUS
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ