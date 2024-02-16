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Güncel
AA 16.02.2024 13:05

Karacabey'de şüpheli araç çalıntı çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince uygulama sırasında durdurulan araç çalıntı kaydıyla arandığı belirlendi.

Karacabey'de şüpheli araç çalıntı çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Hamidiye Mahallesi'nde durdurdukları otomobilin, çalıntı kaydıyla Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı tespit edilerek, araç yediemin otoparkına çektirildi.

Araçta bulunan S.G'nin üzerinden tabanca ve şarjöre basılı fişek ele geçirildi. M.K'nin üzerinden ise 0,9 gram sentetik uyuşturucu maddesi çıktı. Otomobil sürücüsü K.D'nin üzerinden ise 0,5 gram olan kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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