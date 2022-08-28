Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sağdıç, amaçlarının çocukların diş tedavisinden korkmamalarını sağlamak ve tedaviye meyilli hale getirmek olduğunu vurguladı.

Gerekli olmadıkça genel anestezi uygulamadıklarına dikkat çeken Sağdıç, ilk hedeflerinin çocuk hastaları koltukta tedavi etmek olduğunu söyledi.

Sağdıç, genellikle 0-15 yaş arası çocuk hastaları tedavi uyguladıklarını ancak bazı özel durumlarda restoratif bölümünün desteğiyle 15 yaşından büyük çocukları da tedavi edebildiklerini anlattı.

Tedavi süresinin bu yöntemle hastaların durumuna göre genellikle 1-3 saat arası sürebildiğini söyleyen Sağdıç, tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının aynı gün taburcu edildiğini vurguladı.