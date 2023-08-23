Bolu'da bu yıl 150 hektar kül oldu

Bolu’da bu yıl içerisinde farklı noktalarda 20 adet orman ve örtü yangını meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde de Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyünde çıkan orman yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.



Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yanan ormanlık alanda gazetecilerle bir araya geldi. Mahmut Şentürk, Bolu’da bu yıl çıkan yangınlarda yaklaşık olarak 150 hektar alanın yandığını ifade etti. Öte yandan orman yangınlarıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapanlara yönelik de konuşan Şentürk, “Ormanlar zaman aşımıyla mülk edinilemez. Dolayısıyla herhangi bir tecavüz ve işgal söz konusu değil orman alanları yanar yanmaz hemen programlara alınıp gerekli silvikültürel çalışmalar, ormancılık faaliyetler yapılır ve tekrardan doğaya kazandırılır” dedi.



“El birliğiyle birlikte buradaki yangını kontrol altına almış olduk”



Bolu’da bu yıl içerisinde farklı noktalarda 20 adet yangının meydana geldiğini dile getiren Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, “Göynük, Mudurnu, Çelen, Kıbrısçık, Mengen, Dörtdivan hattında yangınlarımız çıkabilmektedir. Bu yıl itibariyle toplamda 20 adet yangınımız meydana geldi. Ağustos ayı 11 adet yangınımız var. Şimdi bu 11 adet yangınımızın da 5 tanesi yıldırım kaynaklı, 2 tanesi elektrik hatları, bir tanesi ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle, 3 tane de nedeni bilinmeyen yangınımız var. Ama şu an itibariyle şükür yangınlarımız kontrol altına alındı. Yalnızca Göynük'te bir yangınımız takip ediliyor. Soğutma çalışmaları devam diyor. Diğer alanlarımızda tamamen soğutma çalışmalarımız tamamlandı ve yangın söndürüldü. Bu yangınlardan bir tanesinin olduğu yerde Mudurnu ilçemizdeyiz. Buradaki yangınımıza da Orman Genel Müdürlüğümüzün hava ekipleri, yer ekipleri ve dış illerden gelen ekiplerin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız el birliğiyle birlikte buradaki yangını kontrol altına almış olduk” ifadelerine yer verdi.



“150 hektarlık bir alanımız zarar gördü”



Bolu’da çıkan yangınlarda yaklaşık 150 hektar alanın zarar gördüğünü ifade eden Mahmut Şentürk, “İlk yaptığımız tespitler neticesinde yaklaşık olarak 150 hektarlık bir alanımız zarar gördü. Ama tabii bunun tam tespiti arazi çalışmaları bittikten sonra oluyor. Yangın sonrasında biliyorsunuz zaman zaman kamuoyunda spekülasyonlar yapılıyor. Şunu ifade etmek lazım. Ormanlar zaman aşımıyla mülk edinilemez. Dolayısıyla herhangi bir tecavüz ve işgal söz konusu değil orman alanları yanar yanmaz hemen programlara alınıp gerekli silvikültürel çalışmalar, ormancılık faaliyetler yapılır ve tekrardan doğaya kazandırılır” dedi.