Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.08.2023 17:03

Yalova'da deprem ve trafik kazası tatbikatı yapıldı

Yalova'da kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla deprem ve trafik kazası tatbikatları yapıldı.

Yalova'da deprem ve trafik kazası tatbikatı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen UMKE, AFAD, itfaiye ve 8 sivil toplum kuruluşundan 100 kişinin katıldığı enkaz ve trafik kazası tatbikatı 112 Acil Çağrı Merkezi tatbikat alanında başladı.

Tatbikat ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birimi UMKE sorumlusu Mustafa Ülker, faaliyetleri içerisinde bulunan il tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Faaliyet çerçevesinde 5'i UMKE olmak üzere, AFAD, itfaiye ve 8 sivil toplum kuruluşundan katılımıyla tatbikatların yapıldığına vurgu yapan Ülker, şöyle konuştu:

"Burada trafik kazası etabı enkaz etaplarımızı gerçekleştireceğiz. Her STK'nın en az 2 tane enkaz etabı yapması hedefleniyor. İtfaiyemizle birlikte de bir trafik kazası senaryosu üzerinde çalışacağız. Trafik kazası senaryosu üzerinde de triyaj, olay yeri yönetimi, kurtarma çalışmalarının tamamlanması ve hastaneye nakil hepsi bir komplike bir şekilde işlenecek. Burada amaç ekiplerin birlikte çalışması, koordinasyonun sağlanması. Herkes kendi içinde bir ekip ama birlikte çalışacağımız zaman büyük bir ekip olarak çalışıyoruz"

Açıklamanın ardından senaryo gereği depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, yaralıları kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Eski Yalova Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen trafik kazası senaryosunda ise, enkaz çalışmasını tamamladıktan sonra minibüsle farklı bir alana giden gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi, karşı yönden gelen bir minibüsle çarpıştı.

Sürücü ve arka bölümde oturan 3 arama kurtarma personelinin sıkıştığı senaryoda, Yalova Belediyesi itfaiyesi minibüsün kapılarını makine ile yarıp yaralılara ulaşılmasını sağladı.

Boyun ve çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirlenen yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

ETİKETLER
Yalova
Sıradaki Haber
Hatay'da halatının kopması sonucu düşen işçi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Bolu'da bu yıl çıkan 20 orman yangınında 150 hektarlık alan zarar gördü
17:47
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
17:46
Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor
17:44
Irak’ta Bakan Fidan’a 120 yıllık Osmanlı kaması hediye edildi
17:36
Bakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Kadir ile görüştü
17:31
Almanya çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyacak yasa tasarısını onayladı
Malazgirt'te bulunan "çift başlı ejder" işlemeli altın kaplama tuğ ilk kez sergilendi
Malazgirt'te bulunan "çift başlı ejder" işlemeli altın kaplama tuğ ilk kez sergilendi
FOTO FOKUS
Hindistan'ın uzay keşif aracı Ay'a başarıyla indi
Hindistan'ın uzay keşif aracı Ay'a başarıyla indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ