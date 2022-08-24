Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da bozayı yavruları fotoğraflandı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 2 bozayı yavrusu, orman muhafaza memurlarının objektiflerine yansıdı.
Ormanlık alanda görev yapan personel, çam ağaçları arasında 2 ayı yavrusu gördü.
Kısa bir süre ayıları izleyen muhafaza memurları, ardından cep telefonuyla hayvanların fotoğrafını çekti. Yavrular, daha sonra ormanlık alanda ilerleyerek uzaklaştı.
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ayıyla karşılaşılması durumunda paniğe kapılmadan ve ani hareket yapmadan bölgeden uzaklaşılması konusunda vatandaşları uyardı.
Etiketler: Bolu
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