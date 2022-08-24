Gülenler Sokak'ta ilerleyen Emirhan D. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Batuhan K'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı sürücünün bir iş yerinde kurye olarak çalıştığı öğrenildi.