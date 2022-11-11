Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan `Geleceğe Nefes Ol` fidan dikim kampanyası kapsamında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde etkinlik düzenlendi.

Gölköy Köyü mevkinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydı, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, daire amirleri, orman teşkilatı çalışanları öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Bolu Valisi Kılıç, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısı ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile başlayan fidan dikimi ve ağaçlandırma seferberliğinin devam ettiğini ifade eden Kılıç, `Bolu orman varlığı yönünden ülkede ilk 3 sırada yer alıyor. Orman varlığı ile ilgili yapılan çalışmalar faaliyetler noktasında çok iyi durumdayız. Ama ormanın varlığı bir tarafta oranları korumak da bir o kadar önemli. Burada çocuklarımızla beraber fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Çocuklarımız diktikleri fidanların büyümesine şahitlik edecekler. Bu eğitim öğretimde asıl yapılması gereken ve kalıcı olan bir faaliyet.` dedi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şentürk ise ormanlar yalnızca canlılar için elzem olan oksijeni üretmekle kalmayıp birçok canlıya da ev sahipliği yaptığını belirtti.

Hava kirliliği ve gürültüyü de engelleyen ormanların doğanın bir sigortası olduğuna değinen Şentürk, `Ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak hepimizin temel görevidir. Bu bağlamda dünyadaki orman varlığı azalırken ülkemiz orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında yer almaktadır.` şeklinde konuştu.

Şentürk, bugün gerçekleşen etkinlikte 43 bin 500 fidanın toprakla buluşturulacağını ayrıca Kent Meydanı'nda ise 20 bin fidanın dikilmek üzere vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından başta protokol üyeleri olmak üzere etkinliğe katılan vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri belirlenen alanda fidan dikimi gerçekleştirdi. Yeniçağa ilçesinde ise Kaymakam Bilal Çelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile fidan dikimi yapıldu. Yeniçağa'da belirlenen alana bin 500 fidan dikildi.