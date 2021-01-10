Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis etkili olurken trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi, Abant kavşağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde 15 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, sağanak ve sis nedeniyle yavaş ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
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