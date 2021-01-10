Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın örnek gösterilen bir proje şehri haline geldiğini, bundan sonra da marka ve model şehir olan Kayseri'ye değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe ışık tutacak nice vizyon projelere imza atacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında eğitimden sağlığa, imardan ulaşıma, çevreden kültüre, kentsel dönüşümden asfaltlama çalışmalarına kadar birçok çalışmaya öncülük eden Çolakbayrakdar'ın hizmetleri büyük ses getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, özellikle geleceğin Kocasinan'ını inşa ederken enerji verimliliğini ön planda tutan, çağın koşullarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda yeni Kocasinan'ı hazırlamak için 45'i kırsal olmak üzere 93 mahallenin her birinde yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, 2020 yılındaki bazı hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Dost eli dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile bu zamana kadar ihtiyaç sahibi yaklaşık 38 bin ailenin ihtiyaçlarını karşıladık ve yüreklerine dokunduk. 'Hoş Geldin Bebek' hizmetiyle 2 bin 924 aileye destek olduk. İlçe genelinde ikamet eden 182 çölyaklı aileye 890 koli çölyak paketi dağıttık. İlçemizde evlenen çiftlere 2 bin 800 adet nikah seti hediye ettik. Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 146 farklı noktada 130 bin ton asfalt serimi ve 110 kilometre yol yaptık. Çözüm Merkezi ile 116 bin 660 talebi, çözüme kavuşturduk. Küçük dostlar ambulansı ile hasta veya yaralı olan bin 83 sokak hayvanın hayatını kurtararak, veteriner kliniklerine teslim ettik. Ayrıca bu süreçte yem bulmakta zorlanan canlılar için 9 ton kedi köpek maması ve 5 ton kuş yemi dağıttık. Daha yeşil Kocasinan için 100 bin ağaç diktik ve 50 adet yeni yapılacak park alanlarında ağaçları toprakla buluşturduk."

Örnek yatırımlarla Kocasinan'ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, "halka hizmet Hakk'a hizmet" anlayışıyla hizmetlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi