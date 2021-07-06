Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Bolu Sağanak Yağış Hava Durumu
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