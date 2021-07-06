Bir otomobilin yayaların üzerine sürüldüğü ve bir araca çarpıp kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri, 16 Z 3386 plakalı otomobili şehir merkezinde durdurmaya çalıştı.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil, polis aracına çarparak şehir merkezinden Akhisar Mahallesi'ne doğru seyretmeye başladı.

Çok sayıda polis bölgeye yönlendirilirken, kaçan otomobil Akhisar Mahallesi'nde bir arazide durduruldu.

Araç sürücüsü Mustafa G'nin (23), sürücü belgesinin ve kullandığı otomobile ait ruhsatın bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.