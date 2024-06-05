Bitlis'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin faaliyetleri kapsamında Toplum Destek Merkezindeki usta öğretici ve kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

Sunumda katılımcılara madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konularda bilgi verildi, broşür dağıtıldı.



"Toplum sağlığını korumak için her türlü desteği vereceğiz"

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, madde bağımlılığının toplumu tehdit eden önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini belirten Tanğlay, "Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Toplum sağlığını korumak için her türlü desteği vereceğiz. Programın düzenlemesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimize teşekkür ederim." dedi.