Kahramanmaraş'taki ağır hasarlı binaların yüzde 90'ı yıkılıp enkazı kaldırıldı

Ünlüer, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Deprem Bölgesi Toparlanma Sürecinde İşgücü Piyasası ve TYP Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, depremlerin ardından hayatın normalleşmesine yönelik adımların atıldığını ifade etti.

Bu kapsamda kentte enkazın kaldırılması, ağır hasarlı binaların yıkılmasına yönelik çalışmalarda önemli aşamaların kaydedildiğini belirten Ünlüer, "6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan binaların kaldırılmasında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. İl ve ilçe merkezinde 45 bin konut yaparak hak sahiplerinin tamamını ev sahibi yapmak istiyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız sürüyor." dedi.



"3 bin binamızın dosyası mahkemede karar bekliyor"

Mahkeme süreci devam eden binaların dosyalarının sonuçlanmasının ardından kentteki yıkım çalışmalarını tamamlayacaklarını aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlı durumda olan ve yargı süreci devam eden 6 bin binadan 3 bin binayla ilgili dosya neticelendi. Yargı sonucunda hafif hasarlı binalarımızın kullanımı devam edecek, orta hasarlı binalarımız güçlendirilecek ve ağır hasar durumu devam eden binalarımızın yıkımı gerçekleştirilecek. 3 bin binamızın dosyası mahkemede karar bekliyor."

Kent merkezinde 24 bin 138 kalıcı konutun yapılacağını ifade eden Ünlüer, depremde evleri ağır hasar alan veya yıkılan 16 bine yakın depremzedeye anahtar tesliminin yapıldığını, 10 bin köy evinin yapım sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Kahramanmaraş genelinde 54 konteyner kent bulunduğunu bildiren Ünlüer, "Konteyner kentlerde 130 bin depremzedeyi misafir ediyoruz. Kalıcı ve kırsal konutları teslim ettikçe konteyner kentlerdeki yaşam oranı doğal olarak azalacaktır. Kent genelinde 72 bin hak sahibi var. Bu sayının 25 bini kırsalda. 47 bini de il ve ilçe merkezlerimizdeki hak sahiplerimiz." diye konuştu.

TYP açıklaması

Deprem bölgesindeki yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla başlatılan Toplum Yararına Programı ile 9 bin kişiye istihdam sağlandığını anlatan Ünlüer, şöyle devam etti:

"TYP, vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevzuatımıza göre olanaksızdır ve ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da adaletsizliğe sebep olacak bir istektir. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden bir tanesi de çalışma hayatının ve iş gücü piyasasının canlanmasıdır. Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. TYP'de sözleşmesi sona eren vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlanacak, şartları tutanlar, işsizlik ödeneği, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kurslarına, şartları tutmayan ancak çalışmak isteyen vatandaşlarımız da özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecek."

Toplantıya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balduk, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile ilgililer katıldı.