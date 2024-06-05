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Güncel
AA 05.06.2024 09:40

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 6 ülke ve 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca, yurt dışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla aldıkları talimatlar doğrultusunda Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgüte yeni eleman temini ve örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Malatya merkezli ABD, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgüt üyelerine dağıtıma hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık değeri 960 bin lira olan menkul kıymet ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin örgütsel iletişimi "Signal" isimli haberleşme uygulaması ve sosyal medyada sohbet odaları yoluyla sağladığı tespit edildi.

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Malatya FETÖ Emniyet Genel Müdürlüğü
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