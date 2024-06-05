Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.06.2024 09:31

Sakarya'da ilkokul öğrencileri Filistinli çocuklar için pedal çevirdi

Sakarya'da 250 ilkokul öğrencisi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, Filistinli çocuklara destek için pedal çevirdi.

Sakarya'da ilkokul öğrencileri Filistinli çocuklar için pedal çevirdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "bisiklet dostu" yeni nesillerin yetişmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bir yandan organizasyonlara ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde, ilkokul öğrencileri için bisiklet temalı etkinlikler de düzenleniyor.

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 250 ilkokul öğrencisine, bisiklet sürerken özellikle yağışlı havalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği, kask ve yelek kullanımının önemi anlatıldı.

Öte yandan, güvenli sürüş eğitimine katılan öğrenciler, 8 aydır İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli çocuklara destek için pedal çevirdi. Etkinlikte ayrıca Türkiye ve Filistin bayrakları açıldı.

ETİKETLER
Gazze Sakarya Ayçiçeği
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:48
FAST'te yeni dönem: Ödemeler güvence altına alınacak
09:38
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
09:21
Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu
09:20
"Narkoçelik-20" uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu
08:58
ABD’de başkanlık yarışında, 4 eyalet ve Washington DC bölgesinde ön seçimler yapıldı
08:54
İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi
Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
FOTO FOKUS
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ