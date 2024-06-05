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Güncel
AA 05.06.2024 09:21

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde GETAT polikliniği açıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp polikliniği hizmete girdi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde GETAT polikliniği açıldı

Merkez Artuklu ilçesindeki hastanede oluşturulan ve hacamat, mezoterapi, proloterapi, akupunktur gibi işlemlerin yapılacağı poliklinik hasta alımına başladı.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yaygınlaştığını belirtti.

Bölgede kendilerine gelen talepler doğrultusunda gerekli altyapı ve fiziki koşulları sağladıktan sonra Bakanlığa gerekli başvuruları yaptıklarını ve onay aldıklarını aktaran Yeşil, şöyle konuştu:

"Şimdi hastane bünyesinde bir profesör, bir doçent ve 3 fizik tedavi uzmanı ile GETAT polikliniğini hizmete açtık. Yapacağımız işlemler arasında hacamat, mezoterapi, proloterapi, nöralterapi, ozonterapi ve akupunktur gibi işlemlerimiz olacak. Bugün itibari ile polikliniğimiz hizmete açılmıştır. Bu konuda Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz."

Poliklinikte görevli Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir de Sağlık Bakanlığı'nın eğitim projeleri kapsamında GETAT'ta yapılacak işlemlerin eğitimini ve onaylı belgeleri aldıklarını kaydetti.

Poliklinikte ilk etapta 6 işlem uygulayacaklarını aktaran Gökdemir, "Türkiye'de kamu hastanelerinde şu anda 88 GETAT polikliniği var. Umarım faydalı oluruz. Halkımıza bu hizmetleri sunmaya çalışacağız." dedi.

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