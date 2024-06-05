Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı için kent genelinde mayıs ayı içerisinde toplam 103 operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, 132 şüpheliye işlem yapılırken, 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 95 adet şarjör, 5 bin 16 litre akaryakıt, 31 bin 111 paket sigara, bin 802 adet elektronik sigara, 603 kilogram kıyılmış tütün, 106 kilogram nargile tütünü, bin 770 kilogram nargile kömürü, 2 milyon 559 bin 500 dal makaron, 2 bin 190 dal puro, 78 bin 382 adet sigara sarma kağıdı, 275 adet kaçak cep telefonu, 821 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 8 bin 492 adet kaçak gözlük, 939 adet kaçak kol saati ele geçirildi.



Şüphelilerden 21’inin mahkemedeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaveni gönderildi.