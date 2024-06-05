Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.06.2024 09:17

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır polisinin bir ay içerisinde yaptığı kaçakçılık operasyonunda yakaladığı 132 şüpheliden 21’i tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı için kent genelinde mayıs ayı içerisinde toplam 103 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 132 şüpheliye işlem yapılırken, 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 95 adet şarjör, 5 bin 16 litre akaryakıt, 31 bin 111 paket sigara, bin 802 adet elektronik sigara, 603 kilogram kıyılmış tütün, 106 kilogram nargile tütünü, bin 770 kilogram nargile kömürü, 2 milyon 559 bin 500 dal makaron, 2 bin 190 dal puro, 78 bin 382 adet sigara sarma kağıdı, 275 adet kaçak cep telefonu, 821 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 8 bin 492 adet kaçak gözlük, 939 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Şüphelilerden 21’inin mahkemedeki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaveni gönderildi.

ETİKETLER
Diyarbakır Kaçakçılık Akaryakıt
Sıradaki Haber
Nevşehir’de 20 Temmuz Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yenilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
09:21
Hatay'da yüksek sıcaklar elektrik telinde patlamaya sebep oldu
09:20
"Narkoçelik-20" uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu
08:58
ABD’de başkanlık yarışında, 4 eyalet ve Washington DC bölgesinde ön seçimler yapıldı
08:54
İngiltere'de Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi
08:53
Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor
Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
FOTO FOKUS
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor
İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ