Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2024 23:14

Iğdır'da üniversite öğrencileri, uçak kabin hizmetleri eğitimini maket sınıfta alıyor

Iğdır Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, uçak kabin hizmetleri eğitimini maket sınıfta alıyor.

Iğdır'da üniversite öğrencileri, uçak kabin hizmetleri eğitimini maket sınıfta alıyor

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, teorik eğitimlerini, okulun sunduğu imkanlarla pratiğe dökerek tecrübe kazanıyor.

Hostes adayları, uygulamalı eğitimlerini maket sınıfında işliyor.

Kabinde servis usulleri başta olmak üzere hosteslerin bir uçuştaki tüm faaliyetlerini maket uçakta deneyimleyen öğrencilerin, mezun olduktan sonra mesleki tecrübeyle işe başlamaları hedefleniyor.

Kabin Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Nurgül Çayalan, maket sınıfta öğrencilere bir kabin memurunun yapacağı hizmetleri uygulamalı olarak öğrettiklerini söyledi.

"Mesleki yeterlilikle mezun oluyorlar"

Simülasyon sınıfında öğrencileri için acil usul dersleri, normal emniyet usulleri dersleri ve ikram dersleri verdiklerini anlatan Çayalan, "Öğrencilerimiz birebir dersleri uygulamalı alıyor. Bu sayede öğrenciler mezun olduklarında hem dil olarak hem de mesleki yeterlilikle mezun oluyorlar ve iş hayatına başlayabiliyorlar." dedi.

Öğrencilerden Merve Yolcu da kabindeki tüm faaliyetleri uygulamalı olarak öğrendiklerini anlatarak, "Bir kabin görevlisinin yapması gereken tüm görevleri hocalarımız anlatıyor, biz de bunlara hakimiz. Acil bir durumda yolcuların tahliye olması durumunda ve türbülans esnasında neler yapılması gerektiğini öğreniyoruz." diye konuştu.

Ümit Türkmenoğlu ise mesleki deneyim kazanacakları tüm dersleri uygulamalı olarak gördüklerini ve iş hayatına atılmadan tecrübe edindiklerini belirtti.

ETİKETLER
Iğdır Eğitim Ulaşım
Sıradaki Haber
Bolu'da hastane bahçesindeki yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
Birleşmiş Milletler yetkilisi: Çatışmaları sonlandırma konusunda başarılı olamadık
00:31
BM'den Biden'ın ABD-Meksika sınırı kararnamesiyle ilgili açıklama
00:27
Biden'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin "tutarsız" açıklamalar
00:30
Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'na hitap edecek
00:25
Hindistan'daki genel seçimlerden Başbakan Modi'nin liderliğindeki ittifak zaferle ayrıldı
00:23
Hamas'tan İsrail ile anlaşma için "Gazze'ye saldırıların durması" şartı
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
FOTO FOKUS
Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı
Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ